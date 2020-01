Feuerwehr in Düsseldorf : Planungen für neue Feuerwache werden konkret

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Kaiserswerth leiden unter den beengten Verhältnissen. Sie fordern schon lange eine neue Wache. Foto: Anne Orthen (ort)

Seit Jahren muss die Freiwillige Feuerwehr Kaiserswerth unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Eine neue Wache soll die Probleme lösen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Endlich scheint es mit den Planungen für eine neue Feuerwache in Kaiserswerth vorwärts zu gehen. So wird sich der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde am Montag, 3. Februar, mit dem Konzept befassen. Dieses sieht vor, an der Niederrheinstraße auf dem alten Sportplatz neben dem Kreisverkehr eine neue Wache ganz nach den Bedürfnissen der Wehrleute zu errichten. Das Amt für Gebäudemanagement hat gemeinsam mit der Feuerwehr im vergangenen Jahr die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie vorbereitet. Dazu ist die Fachverwaltung bereits im Gespräch mit verschiedenen Dienststellen wie der Bezirksregierung, der Unteren Denkmalbehörde und eben auch der Naturschutzbehörde.

In der Vorlage zur Sitzung kündigt diese Behörde bereits an, dem Vorhaben zuzustimmen, wenn verschiedene Auflagen berücksichtigt werden. Dazu gehört zum Beispiel, das Gebäude mit einer Dach- und Fassadenbegrünung zu versehen, die Beleuchtung insekten- und fledermausfreundlich zu gestalten und die direkt an das Gebäude angrenzenden Grünflächen durch heimische Sträucher zu ergänzen.

Seit vielen Jahren wird um eine Sanierung und Erweiterung der in den 1950er Jahren gebauten Wache für die Freiwillige Feuerwehr in Kaiserswerth gerungen. Die Einrichtung in der Friedrich-von-Spee-Straße weist erhebliche Hygiene- und Sicherheitsmängel auf und entspricht schon lange nicht mehr den gesetzlichen Standards. So müssen beispielsweise die Fahrzeuge zu dicht nebeneinander geparkt werden, es fehlen unter anderem ein Dieselabsauger, Umkleideräume und getrennte Sanitärräume für Frauen und Männer.