Förderung von Kindern in Düsseldorf : Spiel der Könige begeistert die Jüngsten

Kaiserswerth Das Kinderhaus Kaiserswerth wurde als erste Kindertagesstätte in Düsseldorf als Schach-Kita zertifiziert. Das Spiel fördert Kinder auf vielfältige Weise und macht zudem Spaß.

Ben und Philip sind Vorschulkinder und besuchen das Kinderhaus Kaiserswerth an der Kreuzbergstraße. Seit vier Jahren ist die Kindertagesstätte Projektpartner der Initiative „Schach für Kids“, die der Sprockhöveler Ralf Schreiber gegründet hat. Der gemeinnützige und unabhängige Verein verfolgt das Ziel, auf spielerische Weise und nach wissenschaftlich-pädagogischen Erkenntnissen Kinder ab drei Jahren mit Hilfe von Schach individuell zu fördern. Das Spiel verbessert erwiesenermaßen das Sozialverhalten, die sprachlichen Fähigkeiten, stärkt die Konzentration und vorausschauendes, räumliches, logisches und strategisches Denken. Da das Kinderhaus die Vorgaben des Vereins gut erfüllt, dessen Konzepte umgesetzt hat, wurde es nun als erste von rund 50 Kitas in Düsseldorf, in denen Schach gespielt wird, als Schachkindergarten zertifiziert.

Doch wie führt man Fünfjährige überhaupt an eines der ältesten Spiele der Welt heran? „Mit viel Spaß und vielseitigen Übungen“, sagt Kita-Leiterin Marina Brunsfeld, welche auch die Schachgruppe leitet. Sie wurde vor vier Jahren dafür in einem Seminar von „Schach für Kids“ geschult. „Ich konnte vorher selber gar nicht Schach spielen und habe Schach immer für ein elitäres und zu anspruchsvolles Spiel gehalten.“ Jetzt macht ihr das Spiel aber viel Spaß. „Und es ergänzt prima unsere Vorschularbeit. Ich kann eine deutliche Verbesserung beispielsweise der Konzentration bei den Kindern feststellen. Sie können sich viel besser auf eine Arbeit fokusieren.“

Da die meisten Kinder überfordert sind, wenn sie gleichzeitig alle Figuren und deren unterschiedlichen Gangarten lernen sollen, wurde von „Schach für Kids“ eine vereinfachte Spielvariante, das so genannte Chip-Schach, entwickelt. „Bei dieser Variante haben die Kinder schnelle Erfolgserlebnisse“, sagt Ralf Schreiber. Die fünfjährige Nora jedenfalls hat so inzwischen alle Figuren erlernt. „Ich weiß jetzt, wie diese heißen, allerdings noch nicht von allen Figuren, wie ich diese bewegen darf. Ich freue mich schon, wenn ich das Spiel bald richtig spielen kann“, sagt Nora. Einmal in der Woche wird dafür in der Kita trainiert. „Und nach Möglichkeit baue ich immer wieder kleine Schachfragen in den Kitaalltag ein“, sagt Brunsfeld.