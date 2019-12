Denkmalpflege in Düsseldorf : Ärger um Pflege des Kalkumer Schlossparks

Denkmalpflege in Düsseldorf

Kalkum Bürger bemängeln, dass nur das Nötigste in der denkmalgeschützten Anlage erledigt wird. Die ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Der Park von Schloss Kalkum, der wie das Schloss unter Denkmalschutz steht, ist bei den Bürgern sehr beliebt. Viele Menschen gehen dort spazieren, joggen oder führen ihre Hunde aus. Man kann durch einen Buchen-Laubengang wandeln, über Brücken schreiten, Enten im Teich und Schlossgraben beobachten und schöne Aussichten auf das Schloss genießen. In den vergangenen Wochen waren viele Gärtner im Park zu beobachten. Die Wiesen wurden vom Laub befreit und Bäume zurückgeschnitten, Totholz entfernt und einige kranke Bäume gefällt.

„Zum Glück wurden diese Arbeiten endlich durchgeführt, denn wir hatten schon die Sorge, dass der Park weiter vernachlässigt wird. Sonst ist das immer früher erfolgt“, sagt Gerhard Becker, Vorsitzender des Kalkumer Kulturkreises. Seine Sorge war nicht unbegründet, befindet sich die Anlage doch, was die Besitzverhältnisse angeht, in einer Art Schwebezustand. Das Land hat das Schloss und den Park an den Investor Peter Thunnissen verkauft. Dieser kann aber bis Ende des Jahres von dem Kaufvertrag zurücktreten. Solange ist das Land jedoch für die Pflege des Parks verantwortlich und hat damit eine Firma beauftragt.