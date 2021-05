Naturschutz in Düsseldorf : Rodungen an der B8n in Kaiserswerth sorgen für Unmut

Rodungen an der B8n in Kaiserswerth sorgen für Unmut

Düsseldorf Die Politik wünscht sich Neupflanzungen und stellt dafür Geld bereit. Die Behörden gehen aber davon aus, dass die Gehölze ohnehin neu ausschlagen.

Die CDU stellte den Antrag an die Verwaltung, dass diese den zuständigen Landesbetrieb StraßenNRW auffordern soll, zukünftig „derartig drastische Rückschnitte zu verhindern. Ziel des Gespräches sollte sein, eine teilweise Wiederaufforstung vorzunehmen, besonders an den Stellen, wo Fuß- und Reitwege sich in unmittelbarer Nähe der B8n befinden“. Für eine neue Bepflanzung will das Gremium 10.000 Euro aus eigenen Mitteln bereitstellen. Diese soll auch dafür sorgen, dass Menschen, und dabei besonders Kinder, und Tiere nicht unmittelbar auf die Fahrbahn gelangen können. Zudem bittet die CDU darum, dass bei zukünftigen umfangreichen Rückschnitten die Öffentlichkeit vorab informiert wird..