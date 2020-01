Karnevalsempfang der Bezirksvertretung 5 : Närrisches Treiben in Kaiserswerth

Närrisches Treiben in Kaiserswerth

Die Bezirksvertretung 5 lud die Karnevalsvereine aus dem Norden zum Empfang

(cwe) Es war kurz nach 11 und ein typischer ruhiger Samstagmorgen in Kaiserswerth. Nur einige auffallend bunt gekleidete Leute auf der Straße ließen erahnen, dass es gleich nicht mehr so ruhig im Zentrum des Stadtteils zugehen würde. Genauer gesagt im Rathaus. Ab 11.11 Uhr platzte das kleine Backsteingebäude aus allen Nähten. Die Bezirksvertretung 5 hatte die Karnevalsvereine im Düsseldorfer Norden zum Empfang eingeladen und sieben Vereine waren dem Aufruf gefolgt. Bezirksbürgermeister Stefan Golißa: „Die Zahl der Vereine hier im Norden wächst stetig und es ist großartig, das bunte Miteinander hier zu erleben.“

Einige Karnevalsvereine gibt es erst seit einigen Jahren. So wurde die Große Kaiserswerther erst im Sommer 2019 gegründet. Die Heide-Narren existieren seit Oktober 2018. „Uns geht es in erster Linie um den Spaß und die Brauchtumspflege“, berichtete Schriftführerin Nathalie Rehm. „Der Empfang hier ist ein tolles Beispiel dafür, wie herzlich wir von allen aufgenommen wurden.“ Organisiert wurde die Veranstaltung von den Düsseldorfer Nordlichtern. Der Verein hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, eine Anlaufstelle für Karnevalsfans im Norden zu sein, sondern belebte auch die Tradition der Burggrafenpaare wieder. „Die Inthronisierung eines Paares reicht weit in die karnevalistische Geschichte von Kaiserswerth zurück. Seit 1956 gab es kein Burggrafenpaar mehr. Wir haben 2013 beschlossen, das zu ändern“, erzählte Präsident Heinz Gaul.