Bauprojekte in Düsseldorf : Wettbewerb für Marienkrankenhaus

Bauprojekte in Düsseldorf

Ulrich Micke vom Kirchenvorstand und Pastor Oliver Dregger vor dem Antoniushaus, das die Gemeinde mitnutzen will. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Kaiserswerth Sechs Teams planen, wie das Areal mitten in der historischen Ortsmitte von Kaiserswerth entwickelt werden soll.

Die Pfarrgemeinde St. Suitbertus hat sich schon frühzeitig auf die Änderungen rund um das Marienkrankenhaus eingestellt. Bereits vor zehn Jahren befassten sich Vertreter der katholischen Gemeinde mit dem Gebäudeensemble, das sich im Besitz der Gemeinde befindet. Vor zwei Jahren, als der Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) ankündigte, zum Jahresende 2019 den Nutzungsvertrag für das Krankenhausgebäude auslaufen zu lassen, wurden die Überlegungen, was mit dem Areal, das mitten im historischen Ortskern von Kaiserswerth an der Straße An Sankt Swidbert liegt, konkreter. Inzwischen steht fest, die Gemeinde wird eigene Räume im sogenannten Antoniushaus, einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus dem Jahr 1899, einrichten. Dort sollen künftig auch das Bürgerbüro und die Polizei untergebracht werden.