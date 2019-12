Kunst in Düsseldorf : Student zeigt abstrakte Werke im K5

Kaiserswerth Felix Giesen studiert eigentlich BWL. Zum Ausgleich malt er und stellt erstmals seine Werke der Öffentlichkeit vor.

Es ist eine doppelte Premiere, die heute in Kaiserswerth stattfindet. Erstmals gibt es eine Kunstausstellung im Café K5, dem modernen Ableger des Café Schuster, und erstmals stellt der Kaiserswerther Felix Giesen seine Werke aus. „Ich hätte vorher nicht gedacht, wie viel Arbeit damit verbunden ist“, sagt der 20-Jährige, der erst in den letzten Jahren zur Kunst fand.

Eigentlich studiert Felix, der 2018 sein Abitur am Theodor-Fliedner-Gymnasium abgelegt hat, International Business in Maastricht. „Das ist sehr theoretisch und ich hatte das Bedürfnis, etwas mit den Händen zu schaffen.“ Da er zuvor schon Graffitis und Illustrationen angefertigt hatte, versuchte er sich nun mit Acrylfarbe an der Leinwand, um mit den Bildern die weißen Wände seines Studentenzimmers zu verschönern – und geriet in einen Malrausch, der rund 50 Bilder hervorbrachte. „In den letzten sechs Monaten habe ich jeden Tag zwei bis vier Stunden gemalt, geübt und ausprobiert, und mich dabei immer weiter entwickelt. Ich habe mich aber noch nicht auf einen Stil festgelegt und bin quasi noch in der Stilfindungsphase.“