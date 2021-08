kommen und gehen : Leckeres Eis in Wundertüten

Pasquale und Antonio (v.l.) servieren am Eisstand Bocconcino Eis in Hörnchen, Bechern, Waffeln und Brioches. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Eisdiele Bocconcino hat in Kaiserswerth eröffnet. Neben vielen verschiedenen Eisspezialitäten sollen bald auch herzhafte Speisen angeboten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Seit 14 Jahren betreibt die Familie Giorgi das Eiscafé Bocconcino in der Duisburger Innenstadt. Nun hat sie Ende Juli einen Eisstand auf dem Gelände des Hotels Villa Emilia an der Niederrheinstraße in Kaiserswerth eröffnet. Kunden können dort auf einer kleinen Terrasse Platz nehmen, auf Bänken direkt vor dem Eisstand ihr Eis verputzen oder dieses mitnehmen.

Hergestellt wird das Eis in der eigenen Manufaktur in Duisburg. Rund 50 Sorten sind im Programm, von denen 16 in Kaiserswerth angeboten werden. Die Klassiker wie Vanille, Schokolade und Erdbeere gibt es immer, andere Sorten wechseln, so dass es immer wieder neue Geschmacksrichtungen zu entdecken gibt. Alle Fruchteissorten, aber auch andere kalte Sorten wie etwa dunkle Schokolade, sind vegan und damit auch laktosefrei. Eine Kugel kostet 1,50 Euro, die Wundertüten, das sind große Waffelhörnchen gefüllt wie ein Eisbecher, gibt es für 5,90 Euro. Wer die Kombination von Kuchen und Eis liebt, kann sich auch eine selbst gebackene Waffel, die in einer Tüte wie ein Hörnchen geformt wird, oder eine Brioche mit Eis füllen lassen.

„Wir haben bereits viele Gäste, die in der Umgebung wohnen, aber auch Leute, die zufällig vorbeikommen, beispielsweise bei einem Fahrradausflug“, sagt Antonio Giorgi. Künftig hat er auch die Schüler und Eltern der benachbarten International School im Blick. Für diese will er ab September neben den kalten Köstlichkeiten auch warme und herzhafte Speisen anbieten. Dazu sollen belegte Ciabatta-Brote oder Arancini, das sind frittierte und gefüllte Reisbällchen, gehören. Viele warme Getränke, auch zum Mitnehmen, stehen bereits auf der Karte. Diese zusätzlichen – für eine Eisdiele wenig typischen – Angebote sollen später auch über die kalte Jahreszeit hinweg helfen, denn der Eisstand soll dauerhaft in Kaiserswerth stehen bleiben.