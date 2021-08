Benefiz-Aktion mit klassischer Musik : CD-Wundertüten für Familie in Not

CD-Wundertüten für Familie in Not

Düsseldorf Benefizaktion für Griechenland: RP-Redakteur Wolfram Goertz verkauft Klassik-CDs. Der Erlös geht an eine Hirtenfamilie auf der Peloponnes, die durch den verheerenden Brand fast alles verloren hat.

(RP) Schon mehrfach hat RP-Redakteur Wolfram Goertz bei seinen „Hörabenden“ in der Düsseldorfer Neanderkirche und in anderen Städten Wundertüten mit CDs verkauft. Jede Tüte enthält zehn CDs mit vornehmlich klassischer Musik und kostet zehn Euro. Stets gingen die Tüten weg „wie warme Semmeln“, wie Goertz berichtet.

Die Aktion wird nun am Mittwoch, 18. August, zwei Mal wiederholt: zwischen 14 und 15 Uhr vor dem Haupteingang der Düsseldorfer Tonhalle und zwischen 17 und 18 Uhr vor dem Hochhaus der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt (Zülpicher Straße 10). Jeweils baut Goertz einen kleinen Verkaufsstand auf.

Der Erlös geht diesmal an eine Familie in Not. „Ich habe von ihrem Schicksal durch sehr gute griechische Freunde gehört, die aus derselben Region stammen. Es handelt sich um die Familie eines Hirten, die in einem Dorf auf der Peloponnes im Süden Griechenlands lebt. Durch das immer noch wütende Feuer sind ihm viele Tiere und alle Ställe verbrannt. Der Hirt hat nichts mehr.“ Da er die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Griechen selbst schon mehrfach erlebt hat, möchte Goertz mit seiner Aktion etwas zurückgeben.