Kommen und gehen : Die älteste Gaststätte in Kaiserswerth ist neu eröffnet

Düsseldorf Der neue Betreiber vom „Zum Einhorn“ ist kein Unbekannter. Max Markiewicz hat dort 30 Jahre gearbeitet. Er will die Qualität des Restaurants steigern.

Max Markiewicz hätte es sich einfach machen können. Als sich Gerd Steege, der Betreiber des Restaurants Zum Einhorn am Kaiserswerther Markt, im September nach 33 Jahren in den Ruhestand verabschiedete, hätte Markiewicz das beliebte Restaurant auch einfach nur weiterführen können. Denn schließlich hat er dort rund 30 Jahre gearbeitet, zuletzt als Betriebsleiter und ist also bestens mit der Einrichtung vertraut.

Religionsgemeinschaften in Düsseldorf : So wird jüdisches Leben im Norden sichtbar

Vor der Tür wurden nun kleine Tische mit hübschen Schirmen aufgestellt. Auch die Terrasse, die sich auf der Mittelinsel des Marktplatzes befindet, wurde mit neuem, hochwertigem Mobiliar ausgestattet und ist nun an drei Seiten von einem Zäunchen umgeben. Denn die Gastwirte am Markt müssen in diesem Jahr nicht mehr einen Weg über die gesamte Mittelinsel freihalten, da die neuen Baumkübel schon Platz wegnehmen. „Diese Regelung ist für die Gäste viel angenehmer, weil nun Fußgänger und Radfahrer nicht mehr direkt an den Tischen vorbeikommen. Die Terrasse wird somit zu einer richtigen Ruheinsel“, findet der Gastwirt. Er sieht sich mit seinen Neuerungen bestätigt. „Die Resonanz ist bislang durchweg positiv.“