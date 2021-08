Starkregenschäden in Düsseldorf : Alte Landstraße bleibt wegen Lochs noch länger gesperrt

Düsseldorf Die bei Starkregen entstandene Grube kann erst geschlossen werden, wenn der Kanal saniert wurde. Dafür fehlt aber noch spezielles Material.

Seit dem Starkregen Mitte Juli ist die sonst vielbefahrene Alte Landstraße in Kaiserswerth in der Mitte komplett gesperrt. Autofahrer müssen deshalb einen größeren Umweg in Kauf nehmen. In der Straße klafft ein rund vier mal vier Meter großes Loch. Das Straßenamt hat deshalb die Fahrbahn gesperrt – und diese Sperrung wird sich noch mehrere Wochen hinziehen, denn dort stehen nun umfangreiche Reparaturen des Mischwasserkanals an.