Quartiersentwicklung in Düsseldorf : Wieder Diskussionen zum Kaiserswerther Markt

Quartiersentwicklung in Düsseldorf

Um den Platz im Ortskern zumindest ein bisschen aufzuwerten, wurden zuletzt Bäume in Kübeln aufgestellt. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Kaiserswerther müssen auf die Umgestaltung des Ortskerns weiter warten. Kleine optische Verschönerungen sind laut Verwaltung wären zu aufwendig. Auch die Idee, die Bürgersteige auf das Straßenniveau abzusenken, hält die Verwaltung für nicht umsetzbar.

Mit großen Kübeln mit Kirschbäumen wurde Anfang des Jahres der Kaiserswerther Markt verschönert. Diese Aufwertung soll temporär sein, bis die umfassende Umgestaltung des Marktes starten kann. Da diese sich kompliziert gestaltet, kostspielig ist und immer wieder verschoben werden musste, gibt es inzwischen Stimmen, die wollen, dass der historische Platz nicht mehr vollständig neu gestaltet, sondern lediglich an den wichtigsten Punkten saniert wird. Ob diese Alternative in Frage kommt, wollten die Grünen in der Bezirksvertretung 5 von der Verwaltung erfahren.