Straßenbau in Düsseldorf : Kreuzungsumbau wird vorgestellt

Straßenbau in Düsseldorf

Düsseldorf Bürger können erneut Anregungen zur Neugestaltung des Verkehrsknotenpunktes an der B8n geben. Der Umbau wird 15 Millionen Euro kosten.

Der Verkehrsknotenpunkt Am Spielberg, das ist der Kreuzungsbereich, an dem die Niederrheinstraße in Kaiserswerth auf die Umgehungsstraße B8n stößt, soll umgebaut werden. Zuständig dafür ist der Landesbetrieb Straßen NRW, der das Verfahren bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragen muss. Die entsprechenden Pläne wurden 2019 der Öffentlichkeit vorgelegt. Aufgrund von dabei geäußerten Anregungen wurden die Unterlagen ergänzt und werden jetzt erneut offengelegt. „Im Wesentlichen ging es dabei darum, dass und wie die Entwässerung während der Bauzeit gewährleistet wird“, teilt die Pressestelle der Bezirksregierung mit.