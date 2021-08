Soziales Engagement in Düsseldorf : Erfolgreicher Hospizlauf wird wiederholt

Düsseldorf Mit mehreren Hundert Menschen rechnen die Veranstalter am 29. August. Der Erlös soll der Hospizgruppe bei der Begleitung von Sterbenden helfen.

Die Spendengelder wiederum werden dringend für die Arbeit der Hospizgruppe gebraucht, damit die Arbeit bei der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender auch weiterhin geleistet werden kann. Denn durch die Coronakrise ist dem Verein einiges an Spenden weggebroch, da zum Beispiel Benefizkonzerte abgesagt werden mussten. Unter anderem werden die Gelder für die Fortbildungen der Mitarbeiter und für Informationsabende für die Bürger rund um das Thema Sterben eingesetzt. So bietet der Verein zum Beispiel so genannte „Letzte-Hilfe-Kurse“ an, in denen die Teilnehmer lernen, was sie für ihre Mitmenschen am Lebensende noch tun können.