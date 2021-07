Eiscafé in Rommerskirchen : Natur ist ein Geheimnis des Eis-Meisters

Seit fast zehn Jahren sorgen Dajana und Mario Sgambato in ihrem Eiscafe Portofino für eine kulinarische Vielfalt. Foto: Stefan Büntig

Rommerskirchen Das Eiscafé Portofino ist ein Familienbetrieb, in dem auf gute Produkte geachtet wird. Warum das Eis dort besonders gut schmecke, verrät der „Eismeister“.

Von Klaus Niehörster

Eis vom Italiener ist Kult, seitdem vor Jahrzehnten die ersten italienischen Eisdielen geöffnet wurden. Natürlich kamen die Spezialisten mit ihrem Wissen und Können gleich mit und sorgten mit der Attraktivität der bunten, kalten Kugeln mit dem breiten Geschmacks-Spektrum sofort für Kauffreude. Aber wie schaffen sie das eigentlich? Ist es die Technik? Sind es die Zutaten? Gibt es gar sorgsam gehütete Geheimnisse?

„Bei uns ist alles Natur.“ Die Inhaber Mario und Dajana Sgambato geben Auskünfte in aller Offenheit. Ihre Eisdiele „Portofino“ an der Venloer Straße ist dafür ein gutes Beispiel. Ihre seit nahezu zehn Jahren an dieser Stelle gelungene Etablierung geht so weit, dass die Kunden längst davon sprechen, sie gingen zu „Mario“, wenn sie das Eislokal meinen. Von dort aus leiten sich sämtliche Produktionsprozesse und Eissorten ab. Das ist ganz allein der Job von Mario Sgambato. Seine deutsche Frau Dajana hat den Verkauf an der Theke und die Bedienung auf der Terrasse übernommen.

Gelernt hat der „Gelatiere“, so lautet der italienische Handwerksberuf, einst bei seinem Onkel sowie in verschiedenen Eisdielen und Konditoreien. Auch das waren, „tipicamente italiano“, überwiegend Familienbetriebe. „Frisch gemacht mit Passion“, so wird prompt die Herstellung benannt. Palettenweise kommen die Zutaten direttissima aus Italien. Da weiß man dann im „Portofino“, dass es die richtigen verarbeiteten Früchte, die passende Schokolade, geeignetes Gebäck und die besten Aromen sind. Frische saisonale Früchte liefert der Pulheimer Obstbauer Constantin Meller. Dessen Himbeeren haben derzeit ihre Saison. Erdbeeren kommen hinzu und Brombeeren zu ihrer Zeit.

„Sehen Sie“, freut sich Dajana Sgambato, „wir haben die Eisdiele noch nicht geöffnet, und schon kommen die Kunden.“ So sei das täglich und ist damit auch ein Zeichen der Beliebtheit. Das „Portofino“ ist ein Familienbetrieb und also wieder ganz typisch. Nichten und Neffen helfen aus, und eine Teilzeitkraft ist zur Stelle. In der Coronazeit haben die Kunden zu „ihrer“ Eisdiele gehalten.

Absoluter Renner ist das Spaghettieis mit seiner eigenen Erdbeersoße, sehr beliebt sind Früchtebecher, die Eissorte Salz-Karamell-, Raffaello- und Nutella-Eis. Auch Grüner Apfel und Mango sprechen an. Und beim Stracciatella-Eis muss es eben unbedingt laktosefreie dunkle Schokolade sein. Die Kunden sind wählerisch, wenn sie erst einmal auf den Geschmack gekommen sind. Die Produktionsweise ist – und das kann gar nicht anders sein – ganz und gar südländisch. Milch, Zucker und Sahne, so lautet die zu verrührende Basis. Guarkernmehl gehört auch noch unbedingt dazu. Alles andere ist dem Ideenreichtum des „Handwerkers“ überlassen. „Nach Anweisung könnte ich auch Eis zubereiten“, wirft seine Frau Dajana ein. „Aber bei ihm ist es doch was anderes“, lobt sie, denn der Unterschied wäre zu schmecken.

Hier im Verkaufsraum kennt man sich und kann mit den Vorlieben der Käufer umgehen. Sollte einmal der Eistrog nicht mit der beliebten Sorte gefüllt sein, gehen sie „nach hinten“ und holen sie ganz frisch. Auch die Mehrarbeit bei verschiedenen Eistorten wird nicht gescheut, wie es beispielsweise bei der kürzlichen Kommunion war.