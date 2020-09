Parken in Düsseldorf : Krasse Preisunterschiede bei Garagen

Weil es in Flingern oft schwierig ist mit der Parkplatzsuche, müssen Anwohner wie Besucher Knöllchen in Kauf nehmen. Foto: Arne Lieb

Stadtbezirk 2 In Flingern und Düsseltal ist der Parkdruck hoch. In kaum einem anderen Stadtbezirk sind Parkplätze derart begehrt. Wer einen Stellplatz in einer Quartiersgarage findet, der hat Glück. Doch die monatliche Miete ist nicht überall gleich.

Zwischen 32 und 99 Euro müssen Bewohner der Stadtteile Flingern und Düsseltal im Monat zahlen, wenn sie einen Stellplatz in einer Quartiersgarage mieten. Am günstigsten ist es für Mieter auf dem Parkplatz am Eisstadion an der Brehmstraße, der von der Verkehrswacht Parkplatz GmbH betrieben wird. Am teuersten wird es bei der Kölner Firma Amodus Facility Management, die Stellplätze an der Ecke Grafenberger Alle/Lindemannstraße vermietet. Dass es zu dem deutlichen Preisunterschied kommt, liege daran, dass manche Quartiersgaragen städtisch betrieben werden und andere privat. Insgesamt gibt es im Stadtbezirk 2, in dem der Parkdruck sehr hoch ist, zehn solcher Garagen mit 483 Stellplätzen.

Solle es in einer Garage freie Plätze geben, müssen die Betreiber verstärkt Werbung machen für die Plätze. Solche, die ausgelastet sind, führen Wartelisten. In der Regel stehen Quartiersgaragen Anwohnern zur Verfügung, die im Umkreis von 400 bis 500 Metern ihren Hauptwohnsitz haben, an Pendler und Gewerbetreibende dürfen Flächen nur dann vermietet werden – und dann auch nur vorübergehend –, wenn es keinen Bedarf aus der Anwohnerschaft gibt. Auf der Internetseite der Stadt gibt es eine Liste aller Quartiersgaragen mit entsprechendem Kontakt zum Betreiber, aufgeschlüsselt nach Stadtteilen. Zu finden ist sie unter www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement.

(nika)