Sportangebote in Düsseldorf : Hockey als Kinderspiel

Flingern Der Deutsche Sportklub Düsseldorf hat Familien zu einem Hockey-Probetraining eingeladen. Alleine 300 Kinder nahmen daran begeistert teil.

Ball rein schmeißen und fertig ist der Sportunterricht. Ganz so einfach wie möglicherweise in anderen Sportarten ist es beim Hockey dann doch nicht. Zwar ist ebenfalls ein Ball im Spiel, aber eben auch ein Schläger, mit dem man den Ball nur mit einer, der flachen Seite, berühren darf. „Man nimmt die linke Hand an das obere Schlägerende, die rechte liegt ungefähr in der Schlägermitte und dient als Hülse, in der der Schläger gedreht werden kann“, erläutert Swen Poloczek. Er ist Hockey-Abteilungsleiter beim Deutschen Sportklub Düsseldorf (DSD) und Hauptorganisator des Kidsdays des DSD.