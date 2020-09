Spendenaktion in Düsseldorf : Frisöre schnitten Haare kostenlos für Bedürftige

Spendenaktion in Düsseldorf

Bewohner des Caritas-Hauses Don Bosco mit dem Team von „Engel + Helden“. Die Bewohner nahmen den kostenlosen Haarschnitt gern an. Foto: Britta Wìllems (Engel + Helden)/Britta Wìllems

Düsseldorf Die Inhaber dreier Salons taten etwas Gutes und griffen zur Schere. Die Aktion soll zwei Mal im Jahr wiederholt werden.

Der Lockdown hat dieses Jahr vielen Menschen zugesetzt – der Meinung sind auch drei Düsseldorfer Friseure. Deshalb öffneten „Engel + Helden“, „Pano Hairdesign“ und „Annika’s Hair Design“ an einem Montag ihre Salons und boten einkommensschwachen Kunden einen kostenlosen Haarschnitt an.

Kurz nach der Wiedereröffnung der Friseure hatte Jennifer Hoeck, Inhaberin der Salons „Engel und Helden“, mit einem Kunden über den veranschlagten Hygiene-Aufschlag diskutiert. Der Gedanke, dass manche Menschen sich den Friseurbesuch nicht leisten können oder durch Corona ihren Job verloren haben, habe sie sehr beschäftigt. So kam die Idee: waschen und schneiden kostenfrei für jeden, der Sozialhilfe empfängt. Alle anderen bekamen einen Schnitt gegen eine Spende von mindestens zehn Euro.

Zusammen mit dem Verein „Spendezeit“ und Frisör Pano Tzimas hat Hoeck die Aktion in die Wege geleitet. Mit den eingenommenen Beträgen möchte der Verein Spendezeit das Nachhilfeinstitut „Lehrreich“ unterstützen. Es ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus sozialschwachen Familien kostenlosen Nachhilfeunterricht.

40 Jahre Friseurhandwerk in Viersen-Süchteln

40 Jahre Friseurhandwerk in Viersen-Süchteln : Als das Onduliereisen Wellen formte

Am 11. und 12. September in Mönchengladbach

Am 11. und 12. September in Mönchengladbach : Einzelhandel hofft auf Aktion „Heimat shoppen“

Messe in Düsseldorf

Messe in Düsseldorf : Caravan Salon verursacht deutlich höhere Energiekosten

Vom 4. bis 13. September in Düsseldorf

Vom 4. bis 13. September in Düsseldorf : Caravan-Salon - erste Großmesse nach dem Corona-Lockdown

Tzimas öffnete seinen Salon für die Aktion am Ruhetag. „Weil ich Bock habe, Haare zu schneiden. Nach dem Lockdown gebe ich anderen etwas zurück“, sagt er. Insgesamt 65 Personen haben das Angebot in Anspruch genommen, 19 von ihnen haben gespendet. Auch Bewohner eines Caritas-Hauses nahmen das Angebot in Anspruch, der Caritasverband bedankte sich für die gelungene Aktion.