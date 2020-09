Handwerk in Düsseldorf : Christian Lindner versucht sich als Bäckerlehrling

Handwerk in Düsseldorf

Düsseldorf Backstuben sind dem FDP-Bundesvorsitzenden nicht fremd. Seine Familie hatte einst selbst eine Bäckerei. Da hatte sich der Rheinische Bäckerverband also den richtigen eingeladen, um auf seine Probleme aufmerksam zu machen.

Auf Einladung des Verbands des Rheinischen Bäckerhandwerks versuchte sich FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag in der kleinen Backstube der Bäckerei Bulle an der Herstellung eines Hefezopfes. Handwerklich unterstützt wurde Lindner dabei vom Landesinnungsmeister Jörg von Polheim.