Serie Belastete Straßennamen : Er erfand Motoren – auch für Panzer

Die nach Ferdinand Porsche benannte Straße liegt im Norden von Flingern. Es ist eine Seitenstraße des Hellwegs. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Flingern Ferdinand Porsche war einer der wichtigsten Ingenieure und Geschäftsleute des 20. Jahrhunderts. Sein Unternehmen profitierte vom Dritten Reich, auch wenn Ferdinand Porsche selbst kein Nazi war.

Von Dominik Schneider

Es gibt Namen, die sind Marken geworden. Einer davon ist Ferdinand Porsche, dessen Name weltweit für elegante Sportwagen steht. Porsche war ein brillanter Erfinder, ohne den die Fortbewegung heute andres aussehen würde. Im Laufe seines Lebens hat der in heutigen Tschechien geborene Porsche neue Entwicklungen vorangetrieben und wurde vielfach geehrt und ausgezeichnet – unter anderem auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Da er im Dritten Reich zur Identifikationsfigur wurde und sogar politische Ämter im Kriegswesen bekleidete ist Ferdinand Porsche aus heutiger Sicht eine umstrittene Figur – so umstritten, dass die Porschestraße in Flingern wohl bald einen anderen Namen tragen wird.

Porsche fiel bereits im Kindesalter durch sein technisches Verständnis auf. Nach einer Lehre im väterlichen Betrieb wurde er Ingenieur. Sein erstes Patent, den Radnabenelektromotor, meldete er bereits 1896 an. Er gründete das Büro „Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH, Konstruktionen und Beratung für Motoren und Fahrzeuge“, an dem auch sein Sohn Ferry, Tochter Louise sowie Schwiegersohn Anton Piëch beteiligt waren.

Damit half Porsche während des Dritten Reichs, die deutsche Automobilindustrie an der Weltspitze zu positionieren. Hitler hatte der nach der Wirtschaftskrise leidenden Branche mit einem Konjunkturprogramm geholfen, seitdem suchte Porsche aktiv die Nähe des Diktators. Er erhielt weitere Zuschüsse und entwickelte einen erfolgreichen Rennwagen, woraufhin er zu Hitlers Liebslingskonstrukteur wurde. Mit seinem Büro beteiligte sich Porsche im Auftrag der Regierung an der Entwicklung des „Kraft durch Freude-Wagens“, des direkten Vorläufers des VW Käfer. Dabei nutzte er seinen politischen Einfluss, um sich die wirtschaftliche Vormachtstellung in Deutschland zu sichern. Nachdem Ferdinand Porsche bereits 1934 auf Drängen Hitlers seine tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zugunsten der deutschen aufgegeben hatte, trat er in die NSDAP ein und wurde zum „Wehrwirtschaftsführer“ ernannt.

Zwar teilte Ferdinand Porsche das Weltbild der Nationalsozialisten nicht, dieser Punkt hinderte ihn jedoch nicht daran, aus seiner Günstlingsposition Vorteil zu generieren. Als wegen des Krieges die zivile Autoproduktion eingestellt wurde, stellte Porsche mit seinem Konzern auf Rüstung um, in seinem Betrieb wurden auch Zwangsarbeiter und KZ-Inhaftierte eingesetzt. Für seine Verdienste um die Kriegsindustrie wurde dem Techniker 1942 der Rang eines SS-Oberführers zugestanden; 1944 honorierte das NS-Regime ihn mit dem Totenkopfring des Reichsführers SS.

Kurz vor Kriegsende 1945 geriet Porsche in französische Kriegsgefangenschaft und kam erst zwei Jahre später gegen Kaution frei. Trotz seiner wirtschaftspolitischen Machtstellung im Dritten Reich konnte er in seinem Entnazifizierungsverfahren einen Freispruch erreichen.