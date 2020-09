Düsseldorfer Heinrich-Heine-Salon : Ein Verein für vergessene Literatur

Düsseldorf Seit drei Jahrzehnten richtet der Heinrich-Heine-Salon regelmäßig literarische Veranstaltungen im Zakk aus. Die Lesungen sollen das Publikum aber nicht nur unterhalten, sondern haben häufig auch eine politische Botschaft.

Immer höher reichen die Flammen in den Himmel, als an der Oberkasseler Brücke in Düsseldorf dutzende Bücher und Magazine im Feuer verbrennen. Die Szenerie erinnert erschreckend an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten 1933. Tatsächlich fand das makabere Schauspiel 1965 in Düsseldorf statt. Die Aktion des „Jugendbundes für Entschiedenes Christentum“ erregte damals einiges Aufsehen, doch geriet irgendwann in Vergessenheit. So lange, bis der Heinrich-Heine-Salon im Jahr 2015 mit einer Lesung an die Bücherverbrennung erinnerte. „Es ging uns darum, dass so etwas Schreckliches nicht einfach verdrängt wird und die Leute in der Stadt wieder darüber sprechen“, berichtet Christa Domke vom Verein.