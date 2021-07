Stadt will Flächen für Betriebe und Handwerker sichern : Workshop zur Zukunft eines Gewerbegebietes

In dem Gebiet rund um die Karl-Hohmann-Straße in Benrath sitzen bereits viele Betriebe. Foto: Christoph Göttert/Göttert, Christoph (goet)

Düsseldorf Ziel eines Workshops ist es, mit allen Beteiligten eine Entwicklungsperspektive für das Gebiet zu erarbeiten und städtebauliche Ziele festzulegen. Die Ergebnisse sollen dokumentiert und veröffentlicht werden.

Da man in der Verwaltung nun selbst festgestellt hat, dass es seitdem noch zu keiner großflächigen Umwandlung von Gewerbe – oder Industriegebieten innerhalb der Kernzonen gekommen ist, will sie für die ausgewiesenen Zonen nun selber Planungen auflegen und dafür Workshops einrichten. Das soll auch passieren, um damit dem Druck entgegenzuwirken, der, so die Stadt, „auf eine Umwandlung der Kernzonen in Richtung Wohnen abzielt.“