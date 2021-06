Impfunterlagen müssen mitgebracht werden : Offene Impf-Aktion bei der Benrather Tüte

Düsseldorf Am Freitag stehen rund 200 Impf-Dosen von Johnson&Johnson bereit, nicht nur für die Kunden der Tafel-Ausgabestelle. Um 18 Uhr geht es los. Zwei Benrather Ärzte engagieren sich bei der Aktion.

Seit mehr als einem Jahr arbeitet die Benrather Tüte im Krisenmodus. Ein Team aus Ehrenamtlern versorgt bedürftige Menschen aus dem Düsseldorfer Süden mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs. Die werden in Supermärkten gesammelt und von der Düsseldorfer Tafel an die Ausgabestellen in der Stadt verteilt. Jetzt ermöglicht die Tüte für ihre Kunden sogar eine Corona-Impfung. In Kooperation mit zwei Benrather Ärzten sollen rund 200 Impfdosen Johnson & Johnson ausgeben werden, sowohl an die Tüte-Kunden als auch an Interessierte ohne Anmeldung. Hanne Watty, Initiatorin der Tüte, will damit die Situation benachteiligter Familien verbessern. „Ich erlebe immer wieder, wie eine Corona-Infektion oder -Quarantäne gerade für Menschen mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen den Alltag komplett auf den Kopf stellen“, sagt Watty.