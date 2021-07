Stadt schafft weitere 23 Anwohner-Parkzonen in Düsseldorf : Anwohnerparken rund um Sana-Kliniken kommt 2022

Düsseldorf Überall dort, wo es mitten ihn Wohngebieten große Arbeitgeber wird, werden die Parkplätze für die Anwohner knapp. Das Problem gibt es schon seit Jahren auch in Urdenbach rund um das Krankenhaus.

Seit die Sana-Kliniken vor einigen Jahren am Standort in Benrath die Parkraumbewirtschaftung eingeführt hatten, bekamen die Anwohner rund um die Urdenbacher Allee das zu spüren. Besucher und Mitarbeiter suchten in den Wohnstraßen nach kostenfrei nutzbaren Parkplätzen. Das ist auch heute noch so, obwohl die Krankenhausgesellschaft Anfang des Jahres ihr Parkkonzept neu aufgelegt und es dabei sowohl für die Beschäftigten als auch für die Besucher ausgeweitet hat.