Evangelische Gemeinde in Benrath : Kreative Idee zum Abendmahl in der Dankeskirche

Pfarrer Florian Specht mit dem vorbereiteten Abendmahl-Tablett. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Die Eucharistie mit persönlichem Kontakt ist wegen Corona weiter nicht möglich. Abhilfe schafft eine Art To-go-System. Jeder Gottesdienstbesucher bekommt einen eigenen Messbecher voll Wein und eine Oblate.

(rö) Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Hygienestandards, die überall im öffentlichen Leben für Einschränkungen sorgen, machen auch erfinderisch. So wird an der evangelischen Dankeskirche schon seit vielen Jahren gemeinsam einmal in der Woche das Abendmahl gefeiert. Diese Tradition hatte Pfarrer Florian Specht von seinem Vorgänger übernommen, als er vor neun Jahren in die Benrather Gemeinde kam.

Am Anfang der Pandemie wurde ganz auf die Feier des gemeinsamen Abendmahls verzichtet. Doch es fehlte den Gemeindemitgliedern, berichtet Sprecht. Normalerweise stellen sich die Gottesdienstbesucher zusammen im Halbkreis auf, jeder empfängt eine Hostie aus den Händen des Pfarrers oder der Presbyter und dann geht der Kelch herum. Undenkbar in Pandemiezeiten. Die Mitglieder des Presbyteriums suchten nach einer Lösung. Zu Hilfe kam ihnen dabei, dass Pfarrer Florian Specht sich an einen längeren Aufenthalt in New York, der allerdings schon Jahre zurücklag, erinnerte. Dort stellt die Gemeinde für jeden Gottesdienstbesucher ein eigenes Abendmahl abgepackt bereit.

Und diese Idee wird jetzt auch in der Benrather Dankeskirche umgesetzt. Um weg von einer Einwegverpackung zu kommen, hat Specht kleine Metallbecher gekauft. Jeder davon wird mit einem Schluck Wein gefüllt. In den Behälter passt die Hostie quer hinein, ohne in die Flüssigkeit zu tauchen. „Das wird natürlich alles unter den bestehenden Hygienemaßnahmen hergerichtet“, berichtet der Pfarrer. Im Gottesdienst gehen dann die Presbyter mit einem Tablett herum und achten darauf, dass kein Besucher ein anderes Becherchen berührt. „Dass wir eine so kreative und einfach umzusetzende Lösung gefunden haben, hat sich schon in Düsseldorf herumgesprochen. Wir hatten dazu schon einige Anfragen aus anderen Gemeinden.“

Doch Specht ist froh, wenn hoffentlich bald wieder wie früher das gemeinsame Abendmahl begangen werden kann. Für ihn ist es ein wichtiger Akt des Zusammengehörigkeitsgefühls, dass alle aus einem Kelch trinken. Bis das aber wieder gilt, wird es sicher noch einige Monate dauern.

Durch die niedrigen Zahlen von Neuinfektionen hat die evangelische Gemeinde an der Weststraße auch wieder ihr Kirchencafé geöffnet, das regelmäßig nach dem Gottesdienst um 11 Uhr stattfindet. Und so ist endlich wieder Zeit, dass die Gemeinde unter- und miteinander ins Gespräch kommt.