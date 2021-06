Projekt der Rheinwohnungsbau : Neues Quartier an der Regerstraße

Dort, wo früher das alte Hallenbad stand, baut die Rheinwohnungsbau neue Mehrfamilienhäuser. Das neue Kombibad kommt komplett auf das Freibadgelände (l.) Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 9 stimmte jetzt erst der Bauvoranfrage zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Bereits Ende 2019 wurde der Sieger in einem Werkstattverfahren für ein Grundstück an der Regerstraße gefunden. Dort befand sich jahrelang das Benrather Hallenbad. Das wird gerade auf dem benachbarten Freibadgelände als Kombibad neu gebaut. Zur Gegenfinanzierung durch die Bädergesellschaft ist ein Teil des Grundstücks an die Rheinwohnungsbau gegangen, die dort Wohnungen bauen wird.

Doch erst anderthalb Jahre, nachdem eine Jury den Sieger des Wettbewerbs für die Mehrfamilienhäuser kürte, hat das Unternehmen für die Sitzung der Bezirksvertretung 9 eine Bauvoranfrage gestellt. Die ging in der Sitzung nun problemlos durch. Geplant ist der Bau von zwei viergeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Dachgeschoss und drei dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Dachgeschoss. Es entstehen zwei größere höhere Wohnriegel, die als abschirmende Bebauung zum Bad hin dienen sollen sowie drei weitere Mehrfamilienhäuser in rückwärtiger Lage in einem neu gebildeten Innenhofbereich. Alle Dächer werden extensiv begrünt.

Die Einfahrt in die Tiefgarage erfolgt unter dem ersten Riegel von der Regerstraße aus und reicht teilweise bis unter die drei Mehrfamilienhäuser sowie den zweiten Riegel. Der Innenhofbereich wird in Form von gemeinschaftlichen Gärten sowie Spielflächen genutzt und gestaltet. In dem Wettbewerb wurde angeregt, die Höhe der Häuser zu verringern, damit sie sich ihrer Wohnumgebung anpassen. Diese Anregungen seien umgesetzt worden, heißt es in der Bauvoranfrage. Die Höhe der Riegelbebauung nimmt mit nun rund 13,20 Meter die Gebäudehöhe des benachbarten Annette-Gymnasiums auf.