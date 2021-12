Denkmalgeschützte Gebäude in Düsseldorf : Infotafel für die Hubertuskapelle

Düsseldorf Mit dem Hinweisschild soll das in Düsseldorf einzigartige Gebäude bekannter gemacht werden. Dieses wurde von der Stadt aufwendig saniert.

Die Angermunder Hubertuskapelle ist zwar einzigartig in Düsseldorf, aber nur wenigen Menschen bekannt. Denn das kleine Gotteshaus bei Gut Großwinkelhausen hat einen etwas abgelegenen Standort. Das möchte der Förderverein Hubertuskapelle ändern, der sich für den Erhalt und die Sanierung der Kapelle, die unter Denkmalschutz steht, stark macht. Er hat bereits ein Buch über das Gebäude herausgebracht und jetzt in Kooperation mit dem Verein Handwerk und Handel in Angermund und dem Bürgerverein Huckingen ein Schild an der Kapelle aufgestellt.