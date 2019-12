Tipps von Eltern für Eltern in Düsseldorf : So wichtig sind Geschichten

Düsseldorf Kinder wollen sich mit den Helden ihrer Bücher identifizieren. Das funktioniert schon mit bei Wimmelbüchern ohne Text für die ganz Kleinen, meint unser Autor aus Düsseldorf.

Schon bevor unser Kleiner das Licht der Welt erblickte, fragte ich im Bekannten- und Freundeskreis herum, was es denn für eine Erziehungsbibel gibt. Also ein Buch, in dem nützliche Tipps und Tricks standen, wie man sein Kind am besten erzieht. Durch die Lektüre einiger Bücher zu diesem Thema erhielt ich Einblick in einige Philosophien und teilweise auch sehr praxisnahe Tipps für den Umgang mit Kinden, die ich übernommen habe. Jedoch habe ich diese eine Bibel bisher noch nicht gefunden.