Radfahren in Düsseldorf : CDU kritisiert Sperrung der Kennedydamm-Brücke für Radler

Christian Rütz zählt weitere Fußgängerbrücken auf, bei der Radfahrer absteigen müssen – wie etwa die Brücke vom Medienhafen zum Paradiesstrand.

Kurz vor der Weihnachtspause hat die Stadt am Kennedydamm in Golzheim eine neue Behelfsbrücke freigegeben. In einer Mitteilung zu dem provisorischen Ersatzbauwerk für die im Sommer abgerissene Fußgänger- und Radfahrbrücke heißt es: „Diese Brücke steht nun bis zum Neubau einer dauerhaften Brücke Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung.“ Wie die CDU jetzt festgestellt hat, ist die Behelfsbrücke jedoch weiterhin für Radfahrer gesperrt. An beiden Seiten der Brücke würden sich Gehwegschilder mit dem Zusatz „Radfahrer absteigen“ befinden. Zudem würden weiterhin Umlaufgitter das Befahren der Behelfsbrücke durch Radfahrer verhindern.

Der CDU-Politiker weist in diesem Zusammenhang auf die fortdauernde Sperrung weiterer wichtiger Brücken im Düsseldorfer Stadtgebiet für den Radverkehr hin: „Seit Herbst 2018 ist die wichtige Brücke vom Medienhafen zum Paradies­strand und in Richtung Volmerswerth nach wie vor für Radfahrer gesperrt und man muss dort absteigen. Obwohl es sich um den gut frequentierten Rhein-Radweg und eine überörtliche Verbindung handelt, hat die Stadt nach über einem Jahr Sperrung nicht einmal eine Planung vorgelegt, wie diese Brücke für den Radverkehr ertüchtigt werden soll.“ Auch an den Auffahrten zu den Radwegen auf der Theodor-Heuss-Brücke würde es seit Monaten immer nur heißen: „Radfahrer absteigen“. Nicht anders sehe es an der vielgenutzten Brücke über der A52 zwischen Rath und Lichtenbroich und an der Brücke über der Danziger Straße zwischen Lohausen und Unterrath aus.