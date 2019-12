Tipps für Familien in Düsseldorf : Von Geistern, Wölfen und Hahn Jonathan

Jon Whitcroft (rechts) wird von Geistern verfolgt. Foto: Birgit Hupfeld

Oper, Märchen oder Tiere hautnah: Was Familien in den Weihnachtsferien in Düsseldorf erleben können.

Von Ralph Kohkemper

Geisterritter

Der Junge Jon Whitcroft fühlt sich abgeschoben: Seine Mutter und ihr neuer Freund haben ihn auf ein Internat nach Salisbury geschickt. Kaum dort angekommen beginnen die Probleme. Der Geist von Lord Stourton trachtet Jon nach dem Leben. Die Oper für Kinder ab zehn Jahren wurde nach dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke geschrieben. Gezeigt wird sie am Freitag, 3. Januar, 18 Uhr, in der Deutschen Oper am Rhein, Heinrich-Heine-Allee 16a, Telefon 8925-211, Info: www.operamrhein.de und ticket@operamrhein.de.



Frau Holle

Marie ist ein fröhliches und fleißiges Mädchen. Sie arbeitet hart für ihre Stiefmutter und deren faule Tochter. Eines Tages fällt sie durch einen Brunnen in eine andere Welt, in der Äpfel und Brote sprechen und in der Frau Holle lebt. Diese lädt das Mädchen ein, bei ihr zu wohnen. Wie aus Marie die Goldmarie wird, warum es im Winter schneit und warum der Hofhahn Jonathan einen Lachanfall bekommt, das erfahren Märchenfans im Alter von drei bis zwölf Jahren. Termine: Samstag, 4. Januar, 14 und 16 Uhr, Sonntag, 5. Januar, 11 und 16 Uhr, Puppentheater Helmholtzstraße 38, Telefon: 372401, Info: www.puppentheater.de.



Auf den Spuren der Wölfe

Um über den Wolf zu informieren und so die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken, haben die Waldschule Düsseldorf und der Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen (Nabu NRW) die Ausstellung „Auf den Spuren der Wölfe“ zusammengetragen. Täglich vom 1. bis 6. Januar können Familien und Interessierte im alten Waldschul-Blockhaus im Wildpark Einblicke in die spannende Welt der Wölfe bekommen. Die Ausstellung ist täglich – außer montags – von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet, Waldschule im Wildpark, Rennbahnstraße 60.



Wie Tiere tricksen