Gastronomie in Düsseldorf : Walid El Sheikh will eigene Wege gehen

Düsseldorf In der Düsseldorfer Gastronomie ist immer Bewegung. Walid El Sheikh (Sir Walter, Oh Baby Anna und Elephant Bar) erweitert sein Portfolio nun um das „Paradise Now“ im Hafen.

Gastronom Walid El Sheikh gibt den Namen des Küchenchefs für sein Restaurant im Hafen bekannt: Im Paradise Now soll Steffen Laurisch für Gaumenfreuden sorgen. Im Internet-Party-Portal der RP, duesseldorf-tonight.de, erzählt er außerdem von den Herausforderungen seines Berufes: „Jeder meint, jetzt alles schon einmal irgendwo gesehen zu haben, auf Instagram oder Pinterest. Zu viele Konzepte werden kopiert und vervielfältigt, was schnell zu einer Übersättigung in der öffentlichen Wahrnehmung führt.“ Bei vielen Konzepten habe er das Gefühl, „sie entstehen im Copy-Shop, und es fehlt oft an Persönlichkeit und Wärme. Die Haltbarkeit solcher Konzepte ist in der Konsequenz entsprechend kurz. Ich habe mich dazu entschieden, mit Projekten nicht Teil eines solchen Zyklus’ zu werden“. Bei dem neuen Projekt will er mit Codes und Erwartungshaltungen brechen.