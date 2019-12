Kommunalpolitik in Düsseldorf : FDP will Wohnungsbau forcieren

Die Liberalen werfen der CDU im Stadtbezirk 7 Blockadepolitik vor.

Die FDP im Stadtbezirk 7 kann die Kritik der CDU am Regionalplan nicht nachvollziehen. CDU-Fraktionschef Rainer Klöpper hatte in einer Stellungnahme gefordert, dass Flächen in Grafenberg und Knittkuhl nicht, wie in der Regionalplanänderung festgehalten, als mögliche Siedlungsgebiete ausgewiesen werden dürfen, es sei denn eine baurechtliche Überplanung sei bereits beschlossen.

Der FDP-Fraktionssprecher Sönke Willms-Heyng hält das für Quatsch. „In Knittkuhl geht es um eine Arrondierung, die ausgewiesene Fläche liegt zwischen zwei bereits bestehenden Siedlungsgebieten, daran ist nichts Verwerfliches.“ Auch bei der Bergischen Kaserne hat Willms-Heyng keine Bedenken gegen den Bau von Wohnungen. Die CDU hatte insbesondere kritisiert, dass eine zu massive Bebauung den Luftaustausch negativ beeinflussen würde. „Natürlich kann man so bauen, dass die Frischluftzufuhr erhalten bleibt, Stadtplaner wissen, wie so etwas geht“, sagt Willms-Heyng, den aber vor allem ärgert, dass die CDU behauptet, in Grafenberg solle der Wald angegriffen werden. „Davon kann keine Rede sein, es geht ausschließlich um den Grünstreifen über der Güterzugstrecke. Und diese Fläche ist bereits als Siedlungsgebiet ausgewiesen.“ Auch wenn diese primär Sport- und Freizeitzwecken vorbehalten sei, handele es sich dennoch lediglich um eine Festsetzung dessen, was ohnehin schon besteht. Willms-Heyng: „Niemand will hier im Wald Häuser bauen.“