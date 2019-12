Knallvolle Düsseldorfer Innenstadt : Heute ist der letzte Shopping-Samstag des Jahres

Info

Foto: Endermann, Andreas (end)

Termin Der Weihnachtsmarkt läuft noch bis einschließlich Montag, 30. Dezember.

Öffnungszeiten Die Buden haben täglich ab 11 Uhr geöffnet. Am Samstag schließen sie um 21 Uhr, Sonntag und Montag um 20 Uhr.

Kinderprogramm Im Kinderaktionszelt am Kö-Bogen (Jan-Wellem-Platz) finden Samstag und Sonntag um 15 und 16 Uhr Kindervarieté-Vorstellungen statt; um 17 und 18 Uhr wird gebastelt. Am Montag lädt das Puppentheater um 15 und 16 Uhr ein. Auf dem Handwerkermarkt finden am Sonntag um 13 und 14 Uhr noch einmal Vorstellungen des Rheinischen Kasperletheaters statt. Dauer: je 20 Minuten.

Musik Am Samstag spielt Noah Warwel ab 18 Uhr Akustik-Pop am Jan-Wellem-Platz, am Sonntag machen die Happy Gangstas den Weihnachtsmarkt ab 19 Uhr mit Polka-Jazz und Cha-Cha-Cha zu.

Parken Am Wochenende ist das Provinzial-Parkhaus an der A46 für Weihnachtsmarktbesucher reserviert. Parken plus U-Bahn-Fahrt (15 Minuten) kostet neun Euro.