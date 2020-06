Kommentar : Kontrolle braucht Kontrolleure

Düsseldorf Die städtischen Instrumente zum Erhalt und Schutz von Wohnraum haben ein Problem. Sie können nicht konsequent umgesetzt werden, da es an Personal fehlt. Das kritisiert unser Autor.

Wenn die Stadt in ihrer schriftlich veröffentlichten Bilanz der Satzung zum Schutz des Wohnraums gleich an mehreren Stellen zugibt, dass sie für die Aufgabe personell zu knapp aufgestellt ist, muss die Not groß sein. Die Verwaltung sagt sogar, von der Komplexität der Fälle überrascht gewesen zu sein. Nun, mit einer jetzt zusätzlich zu erarbeitenden Sozialen Erhaltungssatzung und einer Genehmigungspflicht für alle Modernisierungen in einem definierten Stadtteil, werden die Dinge nicht einfacher. Im Gegenteil. Und wenn die Satzung etwas bringen soll, wird sie langfristig in vielen Vierteln der Stadt wirken müssen. Der Aufwand wird also noch größer. Wenn es jetzt herauszufinden gilt, wie wirksam diese Instrumente sind, muss die Stadt sie auch konsequent, mit ausreichend Personal anwenden. Sonst kann man sich das Ganze sparen.