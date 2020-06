Tischtennis : Enttäuschung über eine Saison ohne Titel

Timo Boll (hier beim Düsseldorf-Masters gegen Steffen Mengel vom TTC Schwalbe Bergneustadt) blieb in der Hauptrunde in allen Partien ungeschlagen. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Borussia erreichte die Halbfinals in Meisterschaft, Pokal und Champions League, doch der große Wurf blieb aus. Sie hätten besser gespielt als in der Vorsaison“, sagt Manager Andreas Preuß. „Wir haben jeweils die Halbfinals in Meisterschaft, Pokal und Champions League erreicht und eine solide Saison gespielt. Unterm Strich aber können wir nicht zufrieden sein. Bei der Borussia wollen wir Titel gewinnen.“

Der Frust ist noch nicht verflogen. Dass die Borussia das Halbfinale in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) nach 2:0 Führung noch mit 2:3 gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen verloren hat, nagt in Bewusstsein und Unterbewusstsein. Für die Borussen ist die Saison beendet, da die Champions League abgesagt, der Pokal bereits im Januar entschieden wurde und sich der 1.FC Saarbrücken am vergangenen Wochenende erstmals zum Meister krönte. „Wir standen drei Sekunden vor dem 3:0 über Ochsenhausen. Dann den Sack nicht zuzumachen, macht die ganze Sache nicht leichter“, gesteht Borussia-Manager Andreas Preuß. „Wir treffen uns in zwei Wochen mit der ganzen Mannschaft und werden auch darüber sprechen.“

Wie auch in der Saison 2018/19 gibt es für die mit 71 Titeln erfolgsverwöhnten Tischtennisspieler vom Staufenplatz auch dieses Jahr nichts Zählbares. „Wir waren über die Saison betrachtet nicht schlecht. Wir haben besser gespielt als in der Vorsaison. Wir haben jeweils die Halbfinals in Meisterschaft, Pokal und Champions League erreicht und eine solide Saison gespielt“, analysierte Preuß. „Unterm Strich aber können wir nicht zufrieden sein. Bei der Borussia wollen wir Titel gewinnen.“

Info Timo Boll ungeschlagen in der Hauptrunde Die TTBL-Hauptrundenbilanzen der Borussen: Timo Boll 16:0 (TTBL-Einzelrangliste 2) Anton Källberg 14:5 (7) Kristian Karlsson 9:4 (13) Ricardo Walther 11:7 (15) Danny Heister 0:1 (31) Omar Assar 2:4 (41)

Warum es diesmal nicht gereicht hat, hat Preuß bereits eruiert. „Kristian Karlsson hat die ganze Saison über mit Verletzungen zu tun gehabt“, erläutert der Manager. „Zuerst knickte er um, holte sich einen Bänderriss. Dann laboriert er mit einer Verletzung am Ellenbogen herum. Er wird in dieser Woche daraufhin noch mal untersucht.“ Karlssons schwedischer Landsmann Anton Källberg steht sich manchmal noch selber im Weg. „Er hat spielerisch so viele Möglichkeiten und wählt manchmal noch die falsche“, so Preuß.

Nationalspieler Ricardo Walther, hatte bis November Probleme, sich an die Borussia zu gewöhnen. Dann aber platzte der Knoten und der 28-Jährige verlor von seinen zwölf TTBL-Matches nur noch eines. Walthers Aufschwung verlief parallel zu Borussias Leistungsvermögen.

Und dann kam Corona und ­unterbrach die Siegesserie des Rekordmeisters abrupt. Im TTBL-Halbfinale war Weltstar Timo Boll nicht ganz fit, der Rücken machte mal wieder Probleme. Walter konnte wegen einer Schulterverletzung gar nicht eingesetzt werden. „Eine Viertelstunde vor dem ersten Aufschlag war nicht klar, ob Timo an eins oder an drei spielt“, offenbart Preuß. „gegen Hugo Calderano konnte Timo keinen Ball mehr umlaufen und verlor.“