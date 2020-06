Debatte in Düsseldorf : Künstler kritisieren Entwurf für Reeser Platz

Düsseldorf Künstlerin Ingrid Bachér und zahlreiche namhafte Kollegen melden sich in der Debatte um die Umgestaltung eines Nazi-Denkmals zu Wort. Der Siegerentwurf soll am Mittwoch im Stadtrat präsentiert werden.

Die Schriftstellerin Ingrid Bachér hat sich in einem Aufruf gegen die Umgestaltung des umstrittenen Denkmals am Reeser Platz in der geplanten Form ausgesprochen. Der Siegerentwurf soll voraussichtlich an diesem Mittwoch dem Stadtrat vorgestellt werden. Die Pläne sehen vor, dass das Denkmal um eine 50 Meter lange, begehbare Brückenkonstruktion ergänzt wird – diesen Entwurf kritisiert Ingrid Bachér. „Nicht wieder der Aufguss von gestern, nicht wieder das, was stark erscheint und uns schwach macht“, schreibt sie in dem Aufruf, den zahlreiche ihrer Künstlerkolleginnen und -kollegen unterzeichnet haben, darunter Katharina Sieverding, Gerhard Richter, Thomas Ruff und Günther Uecker.