Neue Plattform für etablierte und unbekannte Künstlerinnen : Studentinnen gründen Magazin über Komponistinnen

Düsseldorf Mit „grapefruits“ wollen die vier Frauen von der Robert-Schumann-Hochschule Kreative der Musik- und Klangszene würdigen. Bestellungen für das neue Magazin kommen auch aus dem Ausland.

In ihrer ersten Ausgabe haben die vier Studentinnen vom Institut für Musik und Medien unter dem übergeordneten Thema „Imaginary Sound“ Porträts von Künstlerinnen an den Schnittstellen zwischen Bild und Klang vorgestellt, darunter Maryanne Amacher und Pauline Oliveros. Wichtig ist es den Jung-Herausgeberinnen dabei, „keine rein eurozentrische Perspektive einzunehmen, sondern ein breites internationales Spektrum abzudecken“, so Nink.

Bei der Auswahl der Komponistinnen und Klangdesignerinnen lassen sich die Studierenden von ihren eigenen Interessen leiten, daher haben sie sich auch für ein Fanzine entschieden, also einem Magazin von Fans für Fans. „Jede einzelne Künstlerin für sich ist bei näherer Auseinandersetzung faszinierend“, findet Nink. Jedes Semester soll eine Ausgabe (englischsprachig) erscheinen, für Juli ist eine zum Thema „Instrumente“ geplant. „Damit wir den Druck auch in Zukunft finanzieren können, bitten wir um eine Spende für jedes Heft. So entsteht ein Projekt, das sich selbst finanziell trägt und dennoch erschwinglich ist“, sagt Nink. Teile des Magazins erscheinen auch auf der Online-Seite des Magazins. Die Studentinnen freuen sich über das Interesse an ihrem Magazin – der Name bezieht sich auf ein Buch mit Event Scores von Yoko Ono. Anfragen und Bestellungen kommen bereits aus verschiedenen Ländern. Zudem haben sich bereits Kooperationen ergeben, etwa mit der „Feminale der Musik“, einem digitalen Festival über Komponistinnen.