Verkehrsversuch in Düsseldorf : CDU und FDP fordern Rückbau der neuen Radspur

Unter anderem wird die Verwaltung wegen der Beschilderung parteiübergreifend kritisiert. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel stellt am Mittwoch Nachbesserungen für die erst am Samstag eröffnete Radspur am Rhein vor. Für CDU und FDP ist der Verkehrsversuch bereits gescheitert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Die Stadt bessert an Düsseldorfs erstem Pop-up-Radweg entlang der Rheinachse nach. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und Florian Reeh, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, werden die Korrekturen für die etwa drei Kilometer lange geschützte Fahrradspur („Protected Bike Lane“) am Mittwoch vorstellen. Details für eine Optimierung wurden vor dem Pressetermin nicht verraten, im Gespräch ist aber wohl unter anderem die Installation zusätzlicher Ampeln. CDU und FDP fordern währenddessen den sofortigen Rückbau der Fahrradspur.

Die Nachbesserungen sollen nicht in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall vom Montag stehen, als eine Frau und ein kleines Kind beim Überqueren der Cecilienallee von einem Auto erfasst wurden. Zu Diskussionen in den sozialen Medien, der Unfall sei eine Folge des neuen Radwegs, teilte OB Geisel mit: „Obwohl die Polizei in ihren Ermittlungen zu dem Schluss gekommen ist, dass der Unfall nichts mit der Protected Bike Lane auf der gegenüberliegenden Seite der Cecilienallee zu tun hat, wird nun versucht, dieses tragische Ereignis zu instrumentalisieren, um populistische Politik gegen diese Fahrradspur zu machen.“ Für Geisel ist dies „zutiefst unanständig und lässt jeglichen Respekt vor den Unfallopfern vermissen“. Der OB sagt: „Man kann sicher über diesen Radweg diskutieren, aber bitte anständig.“

Info Wie finden Sie den neuen Radweg? Strecke Die neue Radfahrroute verläuft von der Oberkasseler Brücke bis zur Theodor-Heuss-Brücke und weiter auf der Rotterdamer Straße bis zur Arena der Fortuna. Meinung Was halten Sie von Düsseldorfs erstem Pop-up-Radweg? Schreiben Sie uns Ihre Meinung an duesseldorf@rheinische-post.de.

Die CDU-Fraktion möchte am liebsten gar nicht über den Verkehrsversuch diskutieren, sondern ihn so schnell wie möglich wieder abschaffen. Für Andreas Hartnigk, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, ist der Pop-up-Radweg bereits jetzt „krachend gescheitert“. Die Verkehrsführung sei sowohl für Radfahrer als auch für Autofahrer „ausgesprochen komplex“ und teilweise „brandgefährlich“. Auch die Polizei sei hinter vorgehaltener Hand von der Einrichtung aus Sicherheitsgründen nicht angetan. „Der Oberbürgermeister soll ruhig so weitermachen – die Quittung kommt“, sagt Hartnigk und spricht damit die Kommunalwahl am 13. September an.

FDP-Frontfrau Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird noch deutlicher als Hartnigk: „Die Spur muss sofort wieder entfernt werden. Sie sorgt für mehr Chaos als für Ordnung.“ Die Herausforderin von Geisel bei der Oberbürgermeisterwahl meint, dass der Radweg nur eingerichtet wurde, um daraus später eine weitere Umweltspur zu machen. „Nichts anderes verbirgt sich dahinter“, sagt Strack-Zimmermann.

Kritik an der bisherigen Einrichtung des Pop-up-Radwegs muss sich die Stadt auch von den Grünen und der SPD gefallen lassen, die aber an dem Verkehrsversuch unbedingt festhalten wollen. „Dass es momentan noch Mängel gibt und nachgebessert werden muss, habe ich der Verwaltung schon mitgeteilt“, sagt Norbert Czerwinski. Der Fraktionssprecher der Grünen kritisiert die teilweise irreführende Beschilderung, außerdem gehören für ihn die Barken auf der Cecilienallee nicht auf die Radspur, sondern auf den Längsparkstreifen, um zusätzlichen Raum für Radler zu schaffen. Auch Martin Volkenrath (SPD) findet, dass die Wegführung in einigen Bereichen noch klarer definiert werden muss: „Das sind aber normale Vorgänge. Wir sind gerade erst dabei, Erfahrungen zu sammeln. Es bleibt ein richtiges und zeitgemäßes Projekt.“