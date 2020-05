Planungen des Landschaftsverbandes : Kommt der historische Stadtkern unter Denkmalschutz?

Der Landschaftsverband Rheinland möchte offenbar den historischen Stadtkern von Rees unter Denkmalschutz stellen. Für diesen Bereich hätte das weitreichende Folgen. Die Photovolotaik-Debatte soll deshalb verschoben werden.

Rees ist nachgewiesener Maßen die älteste Stadt am Unteren Niederrhein. Und auch, dass der historische Stadtkern zu einem der schönsten der Region gehört, ist unbestritten. Jetzt könnte diesem Bereich der Stadt auch ein besonderes Prädikat verliehen werden. Denn der Landschaftsverband Rheinland plant, den historischen Stadtkern von Rees unter Denkmalschutz zu stellen. Das geht aus einer Vorlage für den Bauausschuss hervor, der am Donnerstag tagt.

Demnach hat das Rheinische Amt für Denkmalpflege der Stadt Rees ein Gutachten vorgelegt, das darlegt, warum der Denkmalschutz für den Stadtkern angedacht wird. Das „weitgehend geschlossen wirkende Erscheinungsbild“ auf dem historischen Stadtgrundriss sowie die historische Bausubstanz und die „historischen Freiflächen und der Bewuchs“ stünden mit der Architektur und städtischen Räumen in einem „historisch begründeten Bezug“, heißt es in der Begründung. Auch die Fernwirkung der Stadtsilhouette und die Wahrnehmung von Ausschnitten der Dachlandschaft aus zusammenwirkenden Dachflächen gehöre dazu. Mit anderen Worten: Dass der Stadtkern, der ja im Zweiten Weltkrieg in weiten Teilen zerstört wurde, sich in seinem Wiederaufbau stark an den historischen Gegebenheiten orientiert, ist für das Landesamt ausreichend, Denkmalschutz für den gesamten Bereich zu erachten.