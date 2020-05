Erneuerbare Energien : Klimaschutzkonzept konsequent verfolgen

Rhein-Berg CDU und Grüne wollen trotz Corona-Krise Themen der Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren, um die Klimaschutzziele für das Jahr 2030 im Rheinisch-Bergischen Kreis zu erreichen und damit die Vorreiterrolle des Kreises zu behaupten.

Der Rheinisch-Bergische Kreis war einer der ersten Landkreise, der seit 1997 konsequent auf den Klimaschutz gesetzt hat. Nach vielen Einzelprojekten hat der Kreis 2013 erstmalig ein umfassendes integriertes Klimaschutzkonzept entwickelt, das 2018 fortgeschrieben wurde – mit dem Erfolg, dass 2019 der European Energy Award in Gold gewonnen wurde. „Bei allen Erfolgen geht es nun allerdings darum, nicht nachzulassen und mit allen Bürgern gemeinsam das Klimaschutzziel 2030 zu erreichen.“ Das betonen jetzt die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen, Johannes Dünner und Ursula Ehren, in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Dazu setzen die beiden Kreistagsfraktionen mit ihrem Antrag auf Beratungsangebote in den Kommunen und einen Ausbau einer freiwilligen Beratung direkt an der Immobilie des Hauseigentümers. „Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass in unserem Kreis in diesem Bereich neben dem Individualverkehr das größte Einsparungspotential zu erreichen ist“, so Dünner.