Freizeit in Düsseldorf : Lange Nacht des Yoga als Online-Variante

Sonja Mosandl nimmt mit ihrem Studio Mattenfest an der Langen Nacht des Yoga teil. Foto: Martin Jepp/martinjeppp.de

14 Studios in Düsseldorf beteiligen sich am 20. Juni an der bundesweiten Aktion für einen guten Zweck. Auch Sonja Mosandl unterstützt an diesem Tag mit ihrem Studio Mattenfest die Arbeit des Vereins „Yoga für alle“.

Die Lange Nacht des Yoga sollte am kommenden Samstag, 20. Juni, in fünf deutschen Städten zum siebten Mal wieder einen Einblick in die Studios bieten, Yoga zum Mit- und Nachmachen – dann kam die Corona-Pandemie. Doch dank der Möglichkeit des Live-Streams müssen solche Veranstaltungen nicht mehr ausfallen, sie werden einfach nur in die virtuelle Welt verlegt.

Auch elf Studios aus Düsseldorf machen mit und zeigen zwischen 17 und 23 Uhr die Vielfalt des Yoga – und das alles für einen guten Zweck. Denn die jeweiligen Betreiber verzichten auf jegliche Einnahmen und unterstützen stattdessen „Yoga für alle“, einen Verein, der Yoga-Stunden finanziert – therapiebegleitend, für Menschen mit psychischen Erkrankungen, bei Essstörungen, im Frauenhaus, im Kinderheim, für Trauernde, für Geflüchtete oder im Strafvollzug. Es werden Kurse und Räume organisiert, Kooperationen mit sozialen Trägern eingegangen, Yogalehrer bezahlt, Matten gespendet. Um diese Arbeit zu unterstützen, können die Teilnehmer der Langen Nacht des Yoga für 20 Euro online ein Ticket erwerben.

Auch Sonja Mosandl nimmt mit ihrem Studio Mattenfest teil. „Es ist schon etwas völlig anderes, online Yoga zu vermitteln. Es fehlt das Feedback, ich kann die Mimik der Menschen nicht lesen, mich nicht entsprechend darauf einstellen. Dennoch ist es natürlich super, dass wir auf diesem Wege überhaupt während Corona weitermachen konnten“, sagt sie. Und ein Online-Kurs, an dem bestimmte Teilnehmer sich zu einem festen Termin vor den Bildschirmen mit ihrem Trainer versammeln, sei dann auch nicht zu vergleichen mit dem Aufrufen irgendwelcher Yoga-Seiten im Internet.

Sonja Mosandl wird am 20. Juni zwischen 19 und 19.45 Uhr live eine Yin-Yoga-Sequenz zeigen, ihre Tochter Louisa demonstriert vorher zwischen 18 und 18.45 Uhr Vinyasa-Yoga.