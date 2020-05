Herzzentrum in Duisburg-Meiderich : Schutz für kleine Risikopatienten

Duisburg Bora Erdogan und Sebastian Clasen spenden 4000 Masken für die Kinderstation des Herzzentrums. Die Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie sind dort besonders wichtig. Alle Aufgenommenen werden getestet. Bisher gab es noch keinen Covid-19-Fall.

Am Herzzentrum gibt es eine Kinderintensivstation mit acht und eine Normalstation mit 16 Betten. Häufig geht es bei den kleinen Patienten um angeborene Herzfehler. „Da ist alles dabei: vom Trennwanddefekt bis zum Einkammerherz“, so Scheid. Bisher, berichten Pauli und Scheid, sei alles gut gegangen: Auf der Kinderstation hat es noch keinen Covid-19-Fall gegeben. Und damit das auch so bleibt, müssen Angehörige und etwaige Besucher auf jeden Fall eine Maske tragen. Davon gibt es am Herzzentrum nun seit Mittwoch 4000 mehr: Die Unternehmer Bora Erdogan und Sebastian Clasen, die sonst eigentlich in anderen Branchen unterwegs sind, in diesen Wochen aber auch mit Atemmasken in großem Stil handeln, haben 4000 Exemplare für die Kinderstation gespendet. „Wir wollen, dass gerade Kinder geschützt sind und haben insgesamt 10.000 Masken gespendet“, erklären die beiden Geschäftsleute. Ein Teil ging an die Organisation „Kind im Krankenhaus“ (KiK) am Helios Klinikum St. Johannes in Hamborn, ein anderer an die Jugendeinrichtung „Blaues Haus“ in Hochfeld und eben auch an das Herzzentrum.