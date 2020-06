OSD-Kontrollen in Düsseldorf : Altstadtwirt hat von Corona-Regeln offenbar nie gehört

OSD-Kontrollen in Düsseldorf

Düsseldorf Eine Bar in der Düsseldorfer Altstadt fiel bei Corona-Kontrollen besonders auf. Dort wurde gegen sämtliche Vorschriften verstoßen, Personal und Besitzer schienen von Corona noch nie gehört zu haben. Aus einer anderen Bar flohen die Gäste in Scharen.

Einer Gaststätte in der Altstadt musste am Mittwoch nach 23 Uhr der Außer-Haus-Verkauf von Flaschenbier untersagt werden. Zu viele Kunden hatten sich unter Nichteinhaltung der Abstandsgebote in unmittelbarer Nähe der Gaststätte aufgehalten und somit ein kontaktfreies Passieren für andere Menschen unmöglich gemacht.