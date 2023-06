Kommen und gehen Mehr als nur ein Café

Ihr Weg in die Selbstständigkeit verlief über Umwege. So hat Kuziel zwar Systemgastronomin gelernt, aber dann als examinierte Altenpflegerin und in der Intensivpflege gearbeitet. Nach einem schweren Verkehrsunfall 2018 kam allerdings der Wunsch auf, das Leben neu zu ordnen, sich darauf zu besinnen, was ihr richtig Spaß macht. Ein Café in Köln zu übernehmen, in dem sie gearbeitet hatte, kam für Kuziel aber nicht infrage, da sie das bestehende Konzept hätte weiterführen müssen. „Ich wollte mich nicht in das gemachte Nest setzen, sondern etwas Eigenes schaffen, meine Komfortzone verlassen.“