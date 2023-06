Gastronomie in Düsseldorf Wie geht es mit Schlemmermeyer am Carlsplatz weiter?

Das Feinkost-Unternehmen Schlemmermeyer hat Insolvenzantrag gestellt, der Betrieb in den Filialen geht jedoch zunächst weiter – auch in Düsseldorf auf dem Carlsplatz. Der vorläufige Insolvenzverwalter, der Münchener Rechtsanwalt Michael Jaffé erklärte, vorläufig werde der Verkauf in den insgesamt 16 bundesweiten Standorten fortgesetzt; die Löhne und Gehälter der insgesamt rund 130 Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld bis einschließlich Juli 2023 gesichert.