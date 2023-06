Neues Ausflugslokal in Urdenbach geplant Eine letzte Hürde für die Rhein-Bude

Hans-Günther Oepen blickt mit Hochspannung auf die Sitzung am Freitag (ab 16 Uhr im Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231). Ein Nein des Gremiums wäre für ihn „niederschmetternd“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber auch dann ist aufgeben für ihn keine Option: „Ich bin jetzt an dieses Projekt gebunden.“ Inzwischen hat er auf den Transparenten, die an der Mauer des Ausflugslokals befestigt sind, einen Hinweis zu dem „Wir sehen uns 2023“ zugefügt: „Es geht bald weiter.“ Da Oepen, aller bürokratischen Fallstricke zum trotz ein positiver Mensch ist, plant er mit Hochdruck weiter: „Aktuell sind wir an der Küchenplanung.“ Am Freitag ist er zu einem Probeessen für die Rhein-Bude in Köln unterwegs. Zudem ist er in enger Abstimmung mit dem Installateur und dem Elektriker. Diese Arbeiten können nach der Zustimmung der Bezirksvertreter dann auch bald losgehen. Dann bekommt das Ausflugslokal auch seinen neuen Anstrich, eine Farbe, die sich dann besser in die Landschaft einpasst. Doch selbst wenn jetzt alle Handwerker dann reinhauen, geht Hans-Günther Oepen inzwischen nicht mehr davon aus, dass es in dieser Freiluftsaison noch was mit der Eröffnung wird.