Neues b’mine-Hotel in Düsseldorf The Roof bietet lässige Sonnenuntergänge

Das Hotel will mit einer von Küchenchef Darrick Carter asiatisch inspirierten Küche und kaum bekannten japanischen Spirituosen die Gäste locken. Knapp mehr als 200 Zimmer stehen in der ungewöhnlichen Herberge in Flingern zur Verfügung – das erste b’mine eröffnete übrigens in Frankfurt. Platz nehmen können die Besucher an einem Kamin, im Restaurant, an der Bar oder auf acht unterschiedlich großen Terrassen in der sechsten Etage des Hotels – vom The Roof aus können sie die Aussicht auf Düsseldorf genießen. Der Hotel-Manager Patrick Rausch und seine Gastronomie-Expertin Laura-Louisa Schiller sind Düsseldorfer.