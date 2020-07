Düsseldorfer Fall vor Gericht : Rechtsstreit um Kündigung einer Wohnung dauert an

Düsseldorf Sogar eine Demonstration begleitete den Prozess vor dem Amtsgericht in Düsseldorf. Der Richter gibt nun einen Termin für sein Urteil bekannt.

Offenbar unversöhnlich stehen sich beide Seiten seit März in einem Amtsgerichtsprozess um die Räumungsklage für eine Wohnung in Unterbilk gegenüber. Am Dienstag wurde der Prozess mit der Vernehmung von Zeugen fortgesetzt, aber das letzte Wort steht noch aus: Am 1. September will der Richter sein Urteil verkünden. Es gilt bereits als sicher, dass die unterlegene Seite dann direkt vor die nächste Instanz ziehen wird.