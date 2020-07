Wie Senioren ein selbstbestimmtes Leben führen können : Sicher in der Wohnung bis ins hohe Alter

Duisburg Mit einem Pilotprojekt mit Assistenzsystemen will die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag Senioren ein sicheres und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. 70 Mieter können mitmachen.

Kaum sind die Beine aus dem Bett, geht unter dem Bett ein gedimmtes Licht an. Wenn die Kaffeemaschine bis um 11 Uhr noch nicht benutzt wurde, wird der Sohn des Senioren per SMS verständigt. Gibt es über längere Zeit in der Wohnung keine Bewegung, wird ein Notruf aktiviert. Die Alarmanlage ist mit Sensoren an den Fenstern und der Haustür verbunden und lässt sich per Knopfdruck aktivieren. Per Tablet, das in das Assistenzsystem eingebunden ist, kann der Arztbesuch auch virtuell erfolgen.