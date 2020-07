Urteil in Düsseldorf : Ein Vogelhändler muss ins Gefängnis

Düsseldorf Weil er mit Tieren handelte, die es gar nicht gab, verurteilte das Amtsgericht Düsseldorf einen ehemaligen Fußballprofi. Für rund 10.000 Euro soll er Wildvögel angeboten, aber nie geliefert haben.

Er wolle jetzt schnellstens sein kriminelles Leben hinter sich lassen, als Jugendtrainer wieder in den Fussballbereich zurückkehren, „etwas anderes kann ich ja nicht“, so der Angeklagte. Nach seinem Vorstrafenregister allerdings hat er auch als Betrüger seit 1989 schon eine bemerkenswerte Laufbahn hinter sich, gespickt mit etlichen Bewährungs- und Haftstrafen. Zuletzt sei seine Ehefrau aber an Depressionen erkrankt, habe sich von ihm getrennt, also habe er vor lauter Stress dann in Spielhallen „den Garten Eden“ gesucht und dort mehr verloren, als gewonnen. Um seinen permanenten Geldbedarf für die Automatenspiele zu decken, habe er sich an die Karriere seiner Grosseltern als Vogelzüchter erinnert - und über Internet dann Wildvögel zum Kauf angeboten, sogar Tipps zur Zucht und Haltung liefern können. Nur die Vögel liefern konnte er trotz Anzahlungen der Kunden zwischen 184 und 1100 Euro in keinem einzigen der Fälle. „Ich konnte gar nicht fassen, wie wild die Leute auf die Vögel waren“, beschrieb er im Prozess staunend seine Erfahrungen mit dieser Marktnische. Das erinnere sie an einen Hollywood-Film, so die Richterin, bei dem sich ein Blender und Serienschwindler auch als falscher Pilot „mit Betrug durchs Leben schlägt“.